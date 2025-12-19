Мошенники зарегистрировали более 600 вымышленных детей в регионах России

МВД России предупредило, что аферисты маскируются под «Госуслуги» и рассылают россиянам сообщения о якобы положенных выплатах, чтобы заставить их подписаться на мошеннические каналы. Так, всем россиянам старше 18 лет обещали якобы выплатить 15 тысяч рублей при подаче заявки через «официальный сайт» или «Почту России».