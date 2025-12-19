Мошенники зарегистрировали более 600 вымышленных детей в регионах России

Мужчина и восемь женщин зарегистрировали свыше 600 несуществующих детей для получения пособий и социальных выплат в нескольких регионах России. Общая сумма выплат превысила 237 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По версии следствия, мужчина, житель столичного региона, обращался в многофункциональные центры Москвы и органы ЗАГСа Самары и Нижнего Новгорода. Он подавал заведомо ложные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях, — рассказала Волк.
После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в государственные органы для получения пособий и других социальных выплат. Злоумышленников обвинили в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества, написала Волк в своем Telegram-канале.
МВД России предупредило, что аферисты маскируются под «Госуслуги» и рассылают россиянам сообщения о якобы положенных выплатах, чтобы заставить их подписаться на мошеннические каналы. Так, всем россиянам старше 18 лет обещали якобы выплатить 15 тысяч рублей при подаче заявки через «официальный сайт» или «Почту России».