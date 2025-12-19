Названы самые популярные бюджетные авто у челябинцев

Челябинцы выбирают LADA и Toyota для покупки в кредит.
У жителей Челябинской области в 2025 году самым популярным бюджетным автомобилем стала LADA Granta. На эту машину они чаще всего оформляли кредиты при выборе подержанных авто в сегменте до одного миллиона рублей. Об этом сообщают автоэксперты.
«Среди авто стоимостью до одного миллиона рублей самой популярной у челябинцев стала LADA Granta. В диапазоне от одного до трех миллионов — Toyota Camry», — сообщают эксперты «Авито Авто».
Они проанализировали заявки на кредиты для покупки авто с пробегом у частных продавцов в Челябинской области. В бюджетном сегменте топ-10 моделей включали LADA Granta, LADA Priora, Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris и другие, на которые пришлось 42,2% запросов. Средний планируемый срок кредита — 6,2 года, сумма — 646 тысяч рублей.
В среднем сегменте лидировали Toyota Camry, Kia Sportage, Mercedes-Benz E-класса, BMW 3 серии и другие (43,3% заявок). Здесь покупатели рассчитывали на кредит 6,8 года на сумму в пределах полутора миллионов рублей.
Осенью в Челябинской области самым востребованным премиальным автомобилем был Mercedes-Benz E-класса, при этом высокий спрос фиксировался и на BMW, Audi и Lexus. Одновременно значительно вырос интерес к китайским премиальным маркам EXEED, Zeekr, Tank и Li Auto, тогда как средняя стоимость таких машин снизилась до 3,5 миллионов рублей.