Названы самые популярные бюджетные авто у челябинцев

У жителей Челябинской области в 2025 году самым популярным бюджетным автомобилем стала LADA Granta. На эту машину они чаще всего оформляли кредиты при выборе подержанных авто в сегменте до одного миллиона рублей. Об этом сообщают автоэксперты.