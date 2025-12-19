Daily Mail: Ученые открыли экзопланету в форме лимона

Ученые обнаружили необычную экзопланету PSR J2322−2650b, которая не вписывается в существующие теории формирования планет. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Это газовая гигантская планета, сопоставимая по размерам с Юпитером. Она имеет вытянутую форму «лимона» из-за сильной гравитации пульсара, вокруг которого она вращается. Находясь на расстоянии около 750 световых лет от Земли, планета расположена всего в 1,6 миллиона километров от своего пульсара и подвергается мощному излучению, в том числе гамма-лучами.
Атмосфера PSR J2322−2650b содержит молекулярный углерод, но почти не имеет воды, метана и углекислого газа — такой состав ранее не наблюдался у экзопланет. Происхождение планеты остается загадкой, так как ни один известный механизм планетообразования не объясняет ее характеристики. Одна из гипотез предполагает, что углерод и кислород внутри планеты кристаллизовались, но это не объясняет отсутствие азота и кислорода в атмосфере, говорится в материале.
Ранее издание Science XXI сообщило, что астрономы открыли «планету-двойника» Земли, на которой могут быть признаки жизни. Планета, о которой идет речь, получила название GJ 251. Она находится в 18 световых годах от Земли. Это каменистая планета, расположенная в обитаемой зоне звезды, которая находится на стадии красного карлика.