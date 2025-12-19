Daily Mail: Ученые открыли экзопланету в форме лимона

Атмосфера PSR J2322−2650b содержит молекулярный углерод, но почти не имеет воды, метана и углекислого газа — такой состав ранее не наблюдался у экзопланет. Происхождение планеты остается загадкой, так как ни один известный механизм планетообразования не объясняет ее характеристики. Одна из гипотез предполагает, что углерод и кислород внутри планеты кристаллизовались, но это не объясняет отсутствие азота и кислорода в атмосфере, говорится в материале.