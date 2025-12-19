Врач Тяжельников предупредил о вреде алкоголя во время магнитных бурь

Алкоголь может усиливать негативное влияние магнитных бурь на организм, особенно у метеозависимых людей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, спиртные напитки усугубляют реакции организма на геомагнитные колебания. «Алкоголь в целом вызывает ухудшение состояния здоровья и усиливает симптомы у метеозависимых», — подчеркнул Тяжельников, напомнив, что тезис об отсутствии безопасной дозы спиртного имеет под собой медицинские основания.
Врач пояснил, что алкоголь оказывает выраженное воздействие на сосудистую систему. «Спиртные напитки сначала расширяют сосуды, а затем вызывают их резкое сужение, при этом увеличивается частота сердечных сокращений», — отметил он. Дополнительную нагрузку создает и обезвоживание, которое нередко сопровождает употребление алкоголя.
На фоне магнитных бурь это может приводить к усилению характерных симптомов — слабости, головной боли, раздражительности и мигрени. «В периоды геомагнитных возмущений нервная система и так работает в режиме перегрузки, а алкоголь способен провоцировать тревожность, упадок сил и выраженную усталость», — добавил Тяжельников.
По его словам, такое сочетание лишь увеличивает нагрузку на организм. Врач рекомендовал по возможности полностью исключать алкоголь не только в дни магнитных бурь, но и в повседневной жизни, чтобы снизить риски для здоровья.