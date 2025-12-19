Экономист дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год и рассказал, куда вкладывать деньги

В разговоре с «Постньюс» эксперт выразил мнение, что что Центробанк не станет активно укреплять рубль, так как слабая национальная валюта выгодна бюджету. Нефть, по его оценкам, будет стоить 70−80 долларов, но бензин всё равно подорожает из-за налогов и расходов нефтепереработчиков. Ключевая ставка продолжит снижение, но не упадет ниже 10%.
В таких условиях Алексеев рекомендует диверсифицировать сбережения. По его словам, нужно распределить средства между валютой, гособлигациями, золотом, надёжными акциями и недвижимостью. Это поможет защититься от инфляции.
На ближайшую перспективу экономист советует приобретать импортную технику и запчасти. Наиболее устойчивыми секторами он назвал внутреннее производство, IT-инфраструктуру, энергетику и рабочие профессии.
Напомним, Центробанк РФ сегодня снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%. Это пятое последовательное снижение. В регуляторе отметили, что экономика продолжает движение к сбалансированному росту, однако инфляционные ожидания несколько усилились.
