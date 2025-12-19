Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год и рассказал, куда вкладывать деньги

Экономист Дмитрий Алексеев дал прогноз для российской экономики на 2026 год. По его мнению, страну ждёт умеренная стагфляция с инфляцией на уровне 5−6%.

Источник: Life.ru

В разговоре с «Постньюс» эксперт выразил мнение, что что Центробанк не станет активно укреплять рубль, так как слабая национальная валюта выгодна бюджету. Нефть, по его оценкам, будет стоить 70−80 долларов, но бензин всё равно подорожает из-за налогов и расходов нефтепереработчиков. Ключевая ставка продолжит снижение, но не упадет ниже 10%.

В таких условиях Алексеев рекомендует диверсифицировать сбережения. По его словам, нужно распределить средства между валютой, гособлигациями, золотом, надёжными акциями и недвижимостью. Это поможет защититься от инфляции.

На ближайшую перспективу экономист советует приобретать импортную технику и запчасти. Наиболее устойчивыми секторами он назвал внутреннее производство, IT-инфраструктуру, энергетику и рабочие профессии.

Напомним, Центробанк РФ сегодня снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%. Это пятое последовательное снижение. В регуляторе отметили, что экономика продолжает движение к сбалансированному росту, однако инфляционные ожидания несколько усилились.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.