Экономист дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год и рассказал, куда вкладывать деньги

В разговоре с «Постньюс» эксперт выразил мнение, что что Центробанк не станет активно укреплять рубль, так как слабая национальная валюта выгодна бюджету. Нефть, по его оценкам, будет стоить 70−80 долларов, но бензин всё равно подорожает из-за налогов и расходов нефтепереработчиков. Ключевая ставка продолжит снижение, но не упадет ниже 10%.