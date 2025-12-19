Лариса Долина может лишиться еще двух квартир: что известно

Народная артистка РФ Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийской Юрмале. Об этом предупредил адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием «Абзац».
По его словам, певица не может распоряжаться недвижимостью из-за антироссийских санкций. Ее квартиры попали под «заморозку», в связи с чем Долина не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.
«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — отметил юрист.
Кроме того, добавил Бенхин, сейчас латвийский сейм обдумывает возможность национализировать имущество попавших под санкции россиян. Адвокат заметил, что при этом заплатить долги или продать жилье через третьих лиц артистка также не может, так как это считается уголовным преступлением в республике.
Как писал сайт KP.RU, накануне Верховный суд (ВС) РФ опубликовал полный текст определения по делу Долиной — Лурье. Этот документ содержит разъяснения, почему коллегия ВС отменила решения предыдущих судов по нашумевшему делу и признала сделку с продажей квартиры артистки законной.
Напомним, ранее Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру, а деньги «спасла» у них же. Затем она отсудила квартиру обратно. Покупательнице звездной недвижимости Полина Лурье решениями судов была оставлена и без квартиры, и без денег.