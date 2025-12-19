Министр зарубежной страны Кансай заявил, что гордится обучением в России

Бурема Кансай, руководитель министерства высшего образования и научных исследований Мали рассказал, что учился в России. Он сказал, что гордится своим образованием, позволяющим работать эффективно в Африке, сообщает РИА «Новости».
Кансай поучаствовал во Второй министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка».
Министр заявил, что ему понравилась жизнь в России.
Читайте материал «Дороги Брюсселя завалили овощами в рамках акции протеста».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.