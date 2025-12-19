Ричмонд
Министр зарубежной страны Кансай заявил, что гордится обучением в России

Бурема Кансай, руководитель министерства высшего образования и научных исследований Мали рассказал, что учился в России.

Бурема Кансай, руководитель министерства высшего образования и научных исследований Мали рассказал, что учился в России. Он сказал, что гордится своим образованием, позволяющим работать эффективно в Африке, сообщает РИА «Новости».

Кансай поучаствовал во Второй министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка».

Министр заявил, что ему понравилась жизнь в России.

