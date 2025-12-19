Ричмонд
В Аризоне на военной базе ВВС США неизвестный открыл стрельбу

Всех сотрудников военной базы в Аризоне призвали искать укрытия внутри здания.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестный человек открыл стрельбу на территории военной базы ВВС США «Люк» в штате Аризона. Работники организации прячутся в здании. Об этом сообщили представители базы в своих социальных сетях 19 декабря.

«База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой», — указывается в публикации.

Сотрудникам было дано распоряжение не покидать свои позиции и срочно укрыться внутри здания.

В настоящий момент каких-либо сведений о пострадавших или жертвах, а также о личности стрелявшего не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщал, что власти США решили временно приостановить лотерею грин-карт после трагического происшествия в университете Брауна в штате Род-Айленд. Там недавно произошла стрельба, и выяснилось, что подозреваемый попал в страну именно по этой программе. Соответствующий приказ отдал сам глава Белого дома Дональд Трамп.

