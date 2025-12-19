В Аризоне на военной базе ВВС США неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный человек открыл стрельбу на территории военной базы ВВС США «Люк» в штате Аризона. Работники организации прячутся в здании. Об этом сообщили представители базы в своих социальных сетях 19 декабря.
«База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой», — указывается в публикации.
Сотрудникам было дано распоряжение не покидать свои позиции и срочно укрыться внутри здания.
В настоящий момент каких-либо сведений о пострадавших или жертвах, а также о личности стрелявшего не раскрываются.
