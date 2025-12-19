В Аризоне на военной базе ВВС США неизвестный открыл стрельбу

Ранее KP.RU сообщал, что власти США решили временно приостановить лотерею грин-карт после трагического происшествия в университете Брауна в штате Род-Айленд. Там недавно произошла стрельба, и выяснилось, что подозреваемый попал в страну именно по этой программе. Соответствующий приказ отдал сам глава Белого дома Дональд Трамп.