Житель Гродненского района проиграл Br18 тыс. на ставках, оформляя микрозаймы на знакомых

Под предлогом приобретения мобильных телефонов убедил своего приятеля оформить на себя несколько рассрочек, оплату по которым он обязался осуществлять самостоятельно. В действительности этого делать не планировал. Новую технику он сразу же перепродавал, а вырученные средства использовал для ставок в букмекерской конторе. Однако быстро проиграл все. При этом трудоустроиться не собирался, а придумал новую схему, которая заключалась в оформлении микрозаймов на своих знакомых. Для этого подозреваемый под различными предлогами получал доступ к мобильным телефонам потерпевших, после чего от их имени оставлял заявки для получения средств. Когда суммы поступали на счета, переводил деньги себе на карту.