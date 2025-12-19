19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района проиграл Br18 тыс. на ставках, оформляя микрозаймы на знакомых. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
В начале года 28-летний житель Гродненского района создал аккаунт в одной из букмекерских контор. Все свои сбережения фигурант проигрывал на ставках. Когда личные средства закончились, мужчина стал обманывать знакомых.
Под предлогом приобретения мобильных телефонов убедил своего приятеля оформить на себя несколько рассрочек, оплату по которым он обязался осуществлять самостоятельно. В действительности этого делать не планировал. Новую технику он сразу же перепродавал, а вырученные средства использовал для ставок в букмекерской конторе. Однако быстро проиграл все. При этом трудоустроиться не собирался, а придумал новую схему, которая заключалась в оформлении микрозаймов на своих знакомых. Для этого подозреваемый под различными предлогами получал доступ к мобильным телефонам потерпевших, после чего от их имени оставлял заявки для получения средств. Когда суммы поступали на счета, переводил деньги себе на карту.
Однако и этого ему оказалось недостаточно. Житель Гродненского района просил приятелей зарегистрировать аккаунты на крупной торговой площадке в сети Интернет, мотивируя тем, что его аккаунт заблокирован. От имени знакомых он стал размещать объявления о продаже несуществующей электротехники, при этом в публикациях фигурант указывал свой абонентский номер. После оплаты товара покупателями он переставал выходить с ними на связь. Кроме этого, в ходе следствия установлено, что подозреваемый разместил в сети объявление о сдаче несуществующей квартиры. Когда потерпевший, желающий снять апартаменты, перевел денежные средства, фигурант оказался недоступен.
В ходе следствия установлено 14 потерпевших, общая сумма ущерба превысила Br18 тыс.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.ч.1, 2, 3 ст. 209 (мошенничество, в том числе совершенное повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса.
Имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности 28-летнего жителя Гродненского района может быть больше. Если вы пострадали от мошеннических действий мужчины, то можете сообщить об этом по телефонам: (80152) 72−40−40, (80152) 72−42−79.-0-