Болгарская армия намерена отказаться от пистолетов Макарова

По плану, все 4 327 пистолетов, обладающих вместимостью 17 (стандартный магазин) и 20 (удлиненный) патронов, будут поставлены в течение четырех лет. Их изготовит хорватская фирма HS Produkt, а эксклюзивные права на распространение этого оружия в Северной Америке и на других рынках принадлежат компании Springfield Armory.