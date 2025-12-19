Болгарская армия намерена отказаться от пистолетов Макарова

Как стало известно от бывшего министра обороны Атанаса Запрянова, в болгарской армии примут на вооружение хорватские пистолеты Springfield Armory Echelon 4.5 вместо российских ПМ. Ршение было озвучено в ходе парламентских обсуждений.
«Тендер на государственный заказ выиграла компания, предложившая самую низкую цену на многозарядный пистолет калибра 9×19 мм производства Хорватии, марки Springfield Armory Echelon 4.5», — рассказал он.
По плану, все 4 327 пистолетов, обладающих вместимостью 17 (стандартный магазин) и 20 (удлиненный) патронов, будут поставлены в течение четырех лет. Их изготовит хорватская фирма HS Produkt, а эксклюзивные права на распространение этого оружия в Северной Америке и на других рынках принадлежат компании Springfield Armory.
Уточняется, что компенсатор на 9-мм пистолете гасит отдачу. За счет этого стрелок может делать следующие выстрелы быстрее и точнее, не теряя цель из виду, а также оперативно устанавливать разные виды оптики.
Ранее правительство Болгарии подало в отставку на фоне многотысячных протестов.