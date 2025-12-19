Россиянам рассказали, как быстро справиться с ОРВИ

Простуду и ОРВИ нельзя переносить на ногах — это лишь затянет течение болезни. О том, как выздороветь быстрее, сообщил aif.ru специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
— Первые три дня болезни нужно провести в постели, в комнате, которая хорошо проветривается, с оптимальной влажностью воздуха — от 40 до 60%. Противопоказаны не только физические, но и умственные нагрузки. При соблюдении постельного режима болезнь начинает отступать обычно на четвертый день, — объяснил доктор.
Медик добавил, что даже слабая физическая активность, в том числе ходьба, продлевает болезнь на несколько дней. Кроме того, возрастает риск развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем.
Тем временем врачи вновь предупреждают, что лечить ОРВИ антибиотиками бесполезно и вредно. Они эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызываются вирусами. Самолечение антибиотиками опасно тем, что бактерии со временем вырабатывают к ним устойчивость, и препараты перестают работать, передает «Москва 24».