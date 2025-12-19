Россиянам рассказали, как быстро справиться с ОРВИ

— Первые три дня болезни нужно провести в постели, в комнате, которая хорошо проветривается, с оптимальной влажностью воздуха — от 40 до 60%. Противопоказаны не только физические, но и умственные нагрузки. При соблюдении постельного режима болезнь начинает отступать обычно на четвертый день, — объяснил доктор.