Раскрыты названия лекарств с риском поражения печени: список обновили терапевты

Международная группа терапевтов, среди которых доктор медицины Джесси Торгерсен, доктор медицины Алисса К. Мезохов, и магистр наук Крейг В. Ньюкомб, обновила список лекарственных препаратов, которые представляют наибольшую опасность для печени. В результате анализа 194 препаратов было выделено 17, которые могут привести к развитию серьёзной и угрожающей жизни острой дисфункции печени.