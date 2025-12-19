Раскрыты названия лекарств с риском поражения печени: список обновили терапевты

Международная группа терапевтов, среди которых доктор медицины Джесси Торгерсен, доктор медицины Алисса К. Мезохов, и магистр наук Крейг В. Ньюкомб, обновила список лекарственных препаратов, которые представляют наибольшую опасность для печени. В результате анализа 194 препаратов было выделено 17, которые могут привести к развитию серьёзной и угрожающей жизни острой дисфункции печени.
В этот перечень вошли медикаменты, применяемые для лечения тяжелых инфекций, онкологических заболеваний и психиатрических расстройств, например, ставудин (против ВИЧ), талидомид (против рака), изониазид (при туберкулезе) и другие.
Исследование, изучившее 1739 случаев госпитализаций, связанных с приемом этих лекарств, подчеркнуло необходимость осторожного и обоснованного применения медикаментов. Несмотря на их важность в терапии, они требуют регулярного контроля функции печени.
Пациентам рекомендуют полностью исключить самостоятельное лечение. А любые изменения в схеме терапии должны согласовываться с врачом, особенно при наличии заболеваний печени. Также было отмечено, что появление желтого окраса кожи и белков глаз является серьёзным симптомом, который требует незамедлительного обращения к специалисту.
