Марина Федункив рассказала о сыне и новогодних традициях семьи

Актриса сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в новом интервью поделилась подробностями о жизни с годовалым сыном Теодором и семейных ритуалах накануне праздников.
По словам Федункив, малыш активно растет и познает мир, принося родителям огромную радость. Актриса отметила, что сын унаследовал лучшие черты обоих родителей. Также она рассказала, что самой любимой новогодней традицией в их семье является совместное приготовление праздничных угощений, в том числе салата оливье.
В этом году у Теодора впервые в гостях побывает Дед Мороз, и родители надеются, что это событие станет для их семьи новой доброй традицией, передает издание aif.ru.
Ранее стало известно, что актриса, ставшая мамой в 53 года, вскоре после рождения сына вернулась к работе. Она отметила, что решение не уходить в длительный декрет было осознанным.
Чтобы стать мамой, Федункив отказалась от курения и алкоголя, рассмотрела все варианты родов, но в итоге, как она и хотела, у нее прошли естественные роды. «ВМ» пообщалась со счастливой мамой.