Офтальмолог поставила точку в вопросе полезности гимнастики для глаз

Гимнастика для глаз полезна для профилактики некоторых глазных заболеваний, однако она не поможет восстановить зрение. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры офтальмологии Ангелина Казанцева.
— Глаз — это не мышца, которую можно «накачать» до нужной формы. Изменить его оптическую геометрию упражнениями невозможно. Роль гимнастики — не лечение, а профилактика и снятие симптомов зрительного утомления, — объяснила доктор.
Эксперт отметила, что большинство упражнений для глаз помогают улучшить кровообращение, предотвратить синдром сухого глаза, снять спазм аккомодации — ложную близорукость.
Тем временем RT напоминает, что не следует давать ребёнку носить очки с неполной коррекцией при близорукости. Полная коррекция является обязательным условием для создания чёткой фокусировки на сетчатке, которая необходима для правильного развития зрительной системы.