Стало известно, что россияне мечтают получить в подарок на Новый год

Треть опрошенных россиян назвали электронику и технику желанным подарком.

Источник: Комсомольская правда

Новый год не за горами, а значит — самое время выбирать подарки для родных и близких. Что мечтают получить россияне в этом году, выяснили аналитики в ходе опроса. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

— Наиболее желанным подарком россияне называют электронику и технику — такой вариант выбрали 36% участников опроса. Далее следуют косметика, парфюм и подарочные сертификаты. Мужчины чаще предпочитают электронику, одежду и товары для спорта. Женщины ожидают получить косметику, ювелирные украшения и сертификаты, — говорится в опубликованном сообщении.

Любопытно, что почти половина молодых людей заявили, что хотели бы найти под елкой одежду. Среди старшего поколения об одежде мечтают лишь 14% респондентов.

По данным «Известий», новогодние подарки в 2025 году подорожали примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. В качестве небольших презентов в основном скупают книги, косметические наборы, сладости и елочные игрушки — винтажные или в советском стиле.