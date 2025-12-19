Ричмонд
Посол РФ Корчунов: норвежцы в шоке от Рютте после слов о «папочке-Трампе»

Корчунов рассказал, что в Норвегии Рютте указали на недостаток мудрости.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что норвежские политические обозреватели пребывают в состоянии шока. Причиной этому послужили слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который публично назвал американского лидера Дональда Трампа «папочкой».

«Местные политобозреватели в шоке от голландца [Рютте] с тех пор, как тот на саммите альянса под камеру назвал Трампа “папочкой”, а потом не раз отличался самой грубой лестью», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Посол сообщил, что авторитетный норвежский дипломат поставил генсеку НАТО «диагноз»: недостаток мудрости и глубины для ответственной работы.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на заявления генсека НАТО, назвал его умным и эффективным политиком, но в то же время подверг резкой критике высказанную Рютте идею о необходимости готовить альянс к конфликту с Россией.

