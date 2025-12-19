Стоматолог Колесов: отсутствие зуба вызывает появление морщин

Отсутствие даже одного зуба способно повлиять на внешность. И речь не только об улыбке — провал может вызвать морщины и изменение формы губ, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» стоматолог-ортопед Павел Колесов.
— Через 3−5 лет формируются выраженные деформации зубного ряда, в том числе, изменение формы нижней трети лица — западание губ и щек, появление морщин вокруг рта, — заявил медик.
По словам врача, отсутствие зуба провоцирует проблемы и в организме в целом. Нарушение жевания связано с риском гастрита, колита, дисбактериоза.
Защитой от развития кариеса может стать профессиональная чиста зубов. Но важно помнить, что сразу после процедуры необходимо чистить зубы минимум два раза в день мягкой щёткой. Также рекомендуется воздержаться от ярко окрашивающих продуктов — таких как кофе, крепкий чай, свёкла, красное вино, ягоды и шоколад, рассказал RT.