Стоматолог Колесов: отсутствие зуба вызывает появление морщин

Нарушение жевания также связано с риском гастрита и дисбактериоза.

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие даже одного зуба способно повлиять на внешность. И речь не только об улыбке — провал может вызвать морщины и изменение формы губ, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» стоматолог-ортопед Павел Колесов.

— Через 3−5 лет формируются выраженные деформации зубного ряда, в том числе, изменение формы нижней трети лица — западание губ и щек, появление морщин вокруг рта, — заявил медик.

По словам врача, отсутствие зуба провоцирует проблемы и в организме в целом. Нарушение жевания связано с риском гастрита, колита, дисбактериоза.

Защитой от развития кариеса может стать профессиональная чиста зубов. Но важно помнить, что сразу после процедуры необходимо чистить зубы минимум два раза в день мягкой щёткой. Также рекомендуется воздержаться от ярко окрашивающих продуктов — таких как кофе, крепкий чай, свёкла, красное вино, ягоды и шоколад, рассказал RT.