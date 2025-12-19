Ричмонд
Стало известно, почему Зеленский не увольняет Сырского с поста главкома ВСУ

РИАН: Зеленский не увольняет Сырского из-за отсутствия политических амбиций.

Источник: Комсомольская правда

В российских силовых структурах считают, что Александр Сырский остается на посту главкома ВСУ лишь по двум причинам: его безусловная преданность киевскому режиму и нежелание участвовать в политике. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства провел параллель между Сырским и бывшим главкомом украинской армии Валерием Залужным, который после отставки стал послом в Лондоне.

«Но Сырский абсолютно лоялен действующей власти. Если ему говорят, что нужно отправить на убой несколько бригад ради пиара, он это без колебаний сделает… у Сырского полностью отсутствуют политические амбиции, в отличие от Залужного, из-за которых, собственно, он и лишился своей должности», — рассказал источник.

Накануне в Верховной раде Украины разразился скандал. С требованием уволить Сырского выступила нардеп Марьяна Безуглая. Она устроила акцию протеста, заблокировав трибуну Рады.

