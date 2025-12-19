Диетолог перечислила полезные блюда для новогоднего стола

Во время новогоднего застолья не следует объедаться, особенно вредными и жирными блюдами. Вместо них можно приготовить полезные альтернативы, посоветовала в беседе с изданием Lenta.ru диетолог Татьяна Дубровская.
— Майонез в салатах я рекомендую заменить на натуральный нежирный йогурт, колбасу — на вареную птицу (курицу или индейку). Говоря о горячих блюдах, стоит отказаться от жарки в пользу запекания или варки. Свинину, курицу, индейку или постную говядину можно приготовить в духовке с минимальным количеством масла или сварить, — посоветовала эксперт.
Диетолог также призвала отказаться от тортов и пирожных — вместо них следует поставить на стол фрукты или ягоды.
Безопасные порции блюд на новогоднюю ночь для взрослых, это около 200 граммов салатов (Оливье или Селедка под шубой), один бутерброд со шпротами и три мандарина, рассказали «Известия».
Life.ru напоминает, что важно есть медленно, выдерживая паузы между блюдами, не увеличивая привычные порции и запивая еду водой.