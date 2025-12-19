Сына сексолога Илащук арестовали из-за убийства сына вице-мэра Харькова

Илащук назначили на должность посла в 2022 году, она являлась специалистом по драгоценностям и сексологии. При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что назначенная на должность посла Украины в Софии Олеся Илащук, которую СМИ назвали сексологом без опыта в дипломатии, имеет диплом специалиста по международным отношениям.