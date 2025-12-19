Сына сексолога Илащук арестовали из-за убийства сына вице-мэра Харькова

Украинский посол в Болгарии Олеся Илащук подтвердила, что её сына Богдана Рынжука арестовали по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Австрии, информирует «Страна.ua».
По данным украинского издания, она обратилась с просьбой к журналистам попросила «не политизировать» это задержание. Кроме того, Илащук заявила, что называет «некорректным увязывать процессуальный статус её сына с её дипслужбой», а также использовать «политические интерпретации ситуации».
«Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях», — сказала она.
Журналисты выяснили, что в декларациях Илащук Рынжук указан как сын, но на самом деле, как утверждается в сообщениях, она является его мачехой. Отцом Богдана Рынжука является черновицкий бизнесмен Иван Рынжук.
Напомним, Богдан Рынжук оказался вторым подозреваемым в убийстве в Вене сына вице-мэра Харькова, его заключили под стражу на 60 дней.
Илащук назначили на должность посла в 2022 году, она являлась специалистом по драгоценностям и сексологии. При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что назначенная на должность посла Украины в Софии Олеся Илащук, которую СМИ назвали сексологом без опыта в дипломатии, имеет диплом специалиста по международным отношениям.