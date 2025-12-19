Врач рассказал, сколько вина, пива и крепких напитков можно выпить в Новый год

В новогоднюю ночь важно не переборщить с алкоголем, иначе можно получить серьезное отравление. О том, сколько спиртных напитков допустимо выпить на вечеринке, сообщил в разговоре с aif.ru врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
— Дозы, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжёлым последствиям у здорового взрослого человека — это 200−250 мл сухого вина, или 500 мл пива, или 50 мл крепкого алкоголя, — считает доктор.
Медик уточнил, что эти дозы рассчитаны на мужчин. Женщинам следует сократить их в 1,5−2 раза, так как у женщин ниже активность ферментов, расщепляющих этанол, и выше чувствительность к его токсическому действию.
Тем временем «Москва 24» рассказала, что жителям столицы подготовка к новогоднему застолью обойдется в среднем в 1 500 рублей на гостя. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 7%, при этом состав праздничной корзины остался неизменным: бутерброды с красной икрой, салаты, горячие блюда, а также цитрусовые, сладости, соки и алкоголь.