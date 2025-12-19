Врач рассказал, сколько вина, пива и крепких напитков можно выпить в Новый год

Тем временем «Москва 24» рассказала, что жителям столицы подготовка к новогоднему застолью обойдется в среднем в 1 500 рублей на гостя. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 7%, при этом состав праздничной корзины остался неизменным: бутерброды с красной икрой, салаты, горячие блюда, а также цитрусовые, сладости, соки и алкоголь.