В БЖД рассказали о мероприятиях Года благоустройства на железной дороге

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге подвели итоги работы за 11 месяцев в рамках Года благоустройства, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Проводились работы по наведению порядка и улучшению инфраструктуры.
«За истекший период 2025 года выполнены ключевые задачи. Завершен ремонт и обустройство 61 остановочного пункта и 35 пассажирских платформ на станциях. Отремонтировано более 133 км железнодорожного пути. На 17 объектах выполнен ремонт наружного освещения», — рассказали в БЖД.
В полосе отвода железной дороги, на участке общей протяженностью более 2358 км, выполнены мероприятия по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности.
«Все запланированные республиканским планом работы предприятиями Белорусской железной дороги выполняются в соответствии с установленными квартальными показателями. До конца 2025 года все задачи в рамках Года благоустройства будут выполнены в полном объеме, — отметили в пресс-центре. — Белорусская железная дорога стремится создать комфортные и безопасные условия для пассажиров, а также обеспечить высокий уровень состояния инфраструктуры».-0-