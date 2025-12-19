В БЖД рассказали о мероприятиях Года благоустройства на железной дороге

«Все запланированные республиканским планом работы предприятиями Белорусской железной дороги выполняются в соответствии с установленными квартальными показателями. До конца 2025 года все задачи в рамках Года благоустройства будут выполнены в полном объеме, — отметили в пресс-центре. — Белорусская железная дорога стремится создать комфортные и безопасные условия для пассажиров, а также обеспечить высокий уровень состояния инфраструктуры».-0-