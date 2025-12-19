Ричмонд
NTK: в Перу на берег выбросило редчайшую глубоководную акулу

На побережье региона Пиура нашли тело гигантской рыбы длиной 4,5 метра.

Источник: Комсомольская правда

На севере Перу вновь зафиксирован случай гибели редчайшей пелагической большеротой акулы. Об этом сообщает портал Need To Know.

В среду, 17 декабря, на отдаленном побережье региона Пиура обнаружили тело гигантской рыбы длиной 4,5 метра. Эксперты подчеркивают, что такие частые случаи вызывают серьезные опасения. Специалисты Перуанского института моря подтвердили, что найденная особь — это большеротая акула (Megachasma pelagios).

Этот вид акул является одним из наименее изученных. Большеротые акулы обитают в глубоких водах и редко встречаются людям. С момента открытия этого вида было зафиксировано менее 300 встреч с ними по всему миру.

Предыдущий случай гибели большеротой акулы произошел в том же регионе в ноябре 2025 года. По информации местных рыбаков, они разделали эту особь для приготовления традиционных перуанских блюд — судадо и севиче.

Ранее учёные открыли удивительный факт об акулах. В Новой Зеландии впервые обнаружили опасных хищников, которые издают звуки.