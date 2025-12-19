Из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона

Несколько предметов из коллекции музея Последняя Ставка Наполеона в бельгийском Женапе были похищены двумя неизвестными, они проникли в здание. Данные приводит телеканал RTBF.
По полученной информации, инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Среди пропавших предметов — перстень Наполеона с бриллиантами, а также ряд золотых и серебряных монет наполеоновских времен.
Уточняется, что соответствующее расследование уже начали.
Не так давно во Франции произошло ограбление Лувра. Тогда неизвестные похитили драгоценности Наполеона и императрицы Жозефины. Позднее газета Bild отмечала, что украденные из Лувра драгоценности хотели продать через даркнет.
Ранее из библиотеки в бразильском городе Сан-Паулу были похищены ценные графические работы художников Анри Матисса и Кандиду Портинари.