Косметолог раскрыла секреты красивого новогоднего макияжа

Залог красивого макияжа — хорошо подготовленная кожа, а также умеренность в выборе средств. Об этом сообщила «РИАМО» врач-косметолог Елена Ильчук.
— За несколько часов до макияжа можно использовать успокаивающую или увлажняющую маску, а за 30−40 минут до нанесения тональных средств дать крему полностью впитаться. Избыток плотных продуктов и жирных текстур под макияжем ведет к тому, что тон плывет, подчеркиваются поры и складки, — объяснила эксперт.
Специалист добавила, что за сутки до праздника лучше избегать ночных перекусов и лишнего алкоголя, а утром использовать прохладные патчи или гелевый крем. Для губ достаточно мягкого скраба и питательного бальзама: так помада ляжет ровнее и не подчеркнет трещинки.
Ранее «Известия» передали, что зимой в уходе можно использовать крема и сыворотки с керамидами, гиалуроновой кислотой, глицерином. Для проблемной кожи или при возрастных изменениях зимой нужен крем с кислотами, а также с ретинолом.