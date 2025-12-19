Косметолог раскрыла секреты красивого новогоднего макияжа

— За несколько часов до макияжа можно использовать успокаивающую или увлажняющую маску, а за 30−40 минут до нанесения тональных средств дать крему полностью впитаться. Избыток плотных продуктов и жирных текстур под макияжем ведет к тому, что тон плывет, подчеркиваются поры и складки, — объяснила эксперт.