Как избежать похмелья после праздника: советы врача

Во время застолья важно контролировать количество алкоголя, а также избегать сочетания разных напитков. В противном случае утро после праздника может омрачиться тяжелым похмельем, об этом предупредила NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
— Самая частая причина тяжелого утра — это смешивание разных видов алкоголя. Они имеют в составе разные побочные продукты брожения: сивушные масла, красители, дубильные вещества. Для их переработки печень использует разные ферментные системы, — объяснила врач.
Медик уточнила, что важно отказаться от коктейлей — смесь из напитков перегружает печень, приводя к более тяжелой и комплексной интоксикации.
Ранее KP.RU сообщил, что на фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритм. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу.