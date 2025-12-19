Психолог посоветовала, что подарить ребенку на Новый год

Выбирая подарок для ребенка, важно помнить, что презент должен приносить живые эмоции и радость. Очередной гаджет может лишь отдалить подростка от родителей, а вот совместное времяпрепровождение поможет объединиться, об этом заявила в беседе с aif.ru детский психолог Анастасия Климченко.