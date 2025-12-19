Ричмонд
Психолог посоветовала, что подарить ребенку на Новый год

Психолог Климченко: вместо гаджетов дарите детям билеты в театр и на квест.

Источник: Комсомольская правда

Выбирая подарок для ребенка, важно помнить, что презент должен приносить живые эмоции и радость. Очередной гаджет может лишь отдалить подростка от родителей, а вот совместное времяпрепровождение поможет объединиться, об этом заявила в беседе с aif.ru детский психолог Анастасия Климченко.

— Вместо очередного гаджета стоит выбрать то, что даст ребёнку живые эмоции и впечатления. Это могут быть билеты в театр, совместный поход, квест или поездка — то, что запомнится и станет общим воспоминанием, — считает специалист.

Эксперт также посоветовала ввести на время каникул семейный цифровой детокс — несколько часов в день без телефонов, когда устройства откладывают все.

По данным «Российской газеты», выбор подарка зависит от интересов ребенка. Среди подходящих вариантов — конструкторы, радиоуправляемые игрушки, пазлы, подарочные детские издания, беспроводные колонки, накладные наушники.