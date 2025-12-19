Минобороны РФ: силы ПВО за вечер ликвидировали 36 беспилотников ВСУ

Военнослужащие за несколько часов нейтрализовали 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над девятью регионами Российской Федерации, в том числе над Республикой Крым, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА Вооружённых сил Украины самолётного типа, уточнили в ведомстве.
22 украинских аппарат уничтожили в Белгородской области, ещё семь — над Республикой Крым. Кроме того, беспилотники ВСУ ликвидированы в Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Чёрного моря.
«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 22 — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Республики Крым, два — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, четыре уничтожены над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на пятницу над семью регионами РФ, а также над Азовским и Каспийским морями было ликвидировано 94 беспилотника ВСУ. В частности, над акваторией Каспийского моря перехватили семь украинских дроноа, а над Азовским морем — пять беспилотников.
В ночь на четверг российские военные уничтожили над территорией Российской Федерации 47 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. самолётного типа.