Названы самые опасные угощения для домашних питомцев

Угощать питомцев новогодними салатами и закусками строго запрещено — это может вызвать тяжелое отравление как у собак, так и у кошек. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков.
— Все новогодние салаты ни в коем случае нельзя предлагать питомцам. Не подпускайте животных к сырокопченой колбасе. Безобидный с виду виноград сильно влияет на почки питомцев, повышает уровень глюкозы, вызывает брожение. А лук опасен тем, что оказывает воздействие на кровь, — отметил ветеринар.
Специалист добавил, что не менее опасны для животных авокадо, чеснок или шоколад — такое угощение может даже привести к гибели пушистого любимца.
Ранее KP.RU сообщил, что кошкам и собакам не стоит давать копченые и вяленые колбасы, сосиски, сардельки, сыр, а также все острое, соленое и продукты, содержащие пряности. Из-за такого питания животные страдают острым гастритом.