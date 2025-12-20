Человечество пережило несколько несбывшихся апокалипсисов в 2025 году

Наиболее обсуждаемым стало предсказание южноафриканского проповедника Джошуа Мхлакеле, который заявил, что апокалипсис будет 23−24 сентября, утверждая, что второе пришествие сделает невозможным проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. Его видео набрали сотни тысяч просмотров, а некоторые последователи даже продали имущество в ожидании конца. Когда пророчество не сбылось, Мхлакеле списал неудачу на разницу календарей, а после октябрьского «дедлайна» исчез из соцсетей.