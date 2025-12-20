Человечество пережило несколько несбывшихся апокалипсисов в 2025 году

В уходящем 2025 году человечество в очередной раз избежало нескольких громко предсказанных концов света, ни одно из которых не сбылось. Речь идет как о современных «пророках», так и о древних «предупреждениях».
Наиболее обсуждаемым стало предсказание южноафриканского проповедника Джошуа Мхлакеле, который заявил, что апокалипсис будет 23−24 сентября, утверждая, что второе пришествие сделает невозможным проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. Его видео набрали сотни тысяч просмотров, а некоторые последователи даже продали имущество в ожидании конца. Когда пророчество не сбылось, Мхлакеле списал неудачу на разницу календарей, а после октябрьского «дедлайна» исчез из соцсетей.
Летний «конец света» был связан с мангой японской художницы Ре Тацуки, которую называют местной Вангой. В ее работе 1999 года якобы предсказали землетрясение 2011 года, а также более мощный катаклизм в июле 2025-го. Несмотря на опровержения самой художницы, слухи привели к отменам туров в Японию и экономическим потерям, хотя катастрофы не произошло.
Третье пророчество восходит к XII веку: согласно приписываемым святому Малахии предсказаниям, конец света должен наступить после смерти 112-го папы римского. Им оказался Франциск, скончавшийся в апреле 2025 года. Однако эксперты давно считают этот текст более поздней подделкой, а Рим, вопреки пророчеству, остался невредим, передает «Лента.ру».
Пророчества французского астролога XVI века Мишеля Нострадамуса вновь вызывают дискуссии на фоне приближения конца 2025 года. В СМИ появляются интерпретации его туманных катренов как предсказания бедствий, включая боевые действия в Европе, падение небесного тела и возвращение «великой болезни». Некоторые комментаторы видят в его строках намек на окончание российско-украинского конфликта, однако расплывчатость его стихов позволяет множество трактовок.