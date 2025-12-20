Сына посла Украины в Болгарии задержали по подозрению в убийстве

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук сообщила о задержании в Вене ее сына, Богдана Рынжука, по подозрению в убийстве 21-летнего сына харьковского вице-мэра. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Сама Илащук призвала воздержаться от политических интерпретаций произошедшего. Она заявила, что необходимо основываться исключительно на данных официальных источников и решениях судебных инстанций, избегая спекуляций и эмоциональных трактовок.
Она также подчеркнула, что связывать процессуальный статус ее сына с ее дипломатической работой или давать ситуации политическую трактовку является некорректным.
Накануне в Ницце был задержан бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун. Утверждается, что мужчина задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды. По данным правоохранительных органов, он подозревается в получении взятки за прекращение уголовного дела о покушении на убийство.