Сына посла Украины в Болгарии задержали по подозрению в убийстве

Накануне в Ницце был задержан бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун. Утверждается, что мужчина задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды. По данным правоохранительных органов, он подозревается в получении взятки за прекращение уголовного дела о покушении на убийство.