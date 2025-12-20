Минздрав и Минцифры решают проблему передачи данных о глюкозе

БЕЛГОРОД, 19 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения и Министерство цифрового развития России приступили к решению проблемы доступа к приложениям для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови в условиях ограничений интернета.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить работу жизненно важных приложений для диабетиков в условиях ограничений доступа в интернет, включив их в «белые списки».
«Мы сформировали и направили свои предложения в Минцифры, которые касаются передачи данных непосредственно от системы непрерывного мониторинга глюкозы на смартфоны через специальные сервисы. При этом отмечу, что у иностранных производителей данные сервисы должны быть размещены на территории Российской Федерации. Также отмечу такой отрадный факт, что в последнее время у нас на рынке появились и отечественные разработки системы непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в эфире телеканала ГТРК «Белгород».
Со своей стороны, заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко подтвердил, что диалог с Минздравом ведется.
«Мы действительно с коллегами в плотном диалоге получили от них перечень ресурсов, которые необходимо включить в “белый список”. И, как уже сказал коллега, если они российского производства, либо решения, локализованные на территории России, то в ближайшее время эти ресурсы будут включены в “белый список”, доступный для наших граждан», — заявил он.