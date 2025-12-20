Минздрав и Минцифры решают проблему передачи данных о глюкозе

«Мы сформировали и направили свои предложения в Минцифры, которые касаются передачи данных непосредственно от системы непрерывного мониторинга глюкозы на смартфоны через специальные сервисы. При этом отмечу, что у иностранных производителей данные сервисы должны быть размещены на территории Российской Федерации. Также отмечу такой отрадный факт, что в последнее время у нас на рынке появились и отечественные разработки системы непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в эфире телеканала ГТРК «Белгород».