Что можно и нельзя делать в Амвросиев день 20 декабря, когда узнают про холод

Собрали приметы и запреты на 20 декабря, когда отмечают Амвросиев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 декабря вспоминает святого Амвросия Медиоланского. В народе отмечают Амвросиев день. В названный день по ветру было принято узнавать о похолодании.

Что нельзя делать 20 декабря.

Запрещено надевать одежду ярких цветов. Считалось, что можно привлечь к себе внимание темных сил. Не следует брать деньги в долг. А еще 20 декабря после захода Солнца старались не ругаться.

Что можно делать 20 декабря.

По традиции, было принято заниматься стиркой, уборкой, а также бытовыми делами. День подходит и для того, чтобы перебрать одежду.

Согласно приметам, порывистый и восточный ветер указывает на затяжной холод. Мокрый снег 20 декабря предсказывает дождливое лето. В том случае, если снег сухой и липкий, то лето будет без дождей.

