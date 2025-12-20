Что можно и нельзя делать в Амвросиев день 20 декабря, когда узнают про холод

Православная церковь 20 декабря вспоминает святого Амвросия Медиоланского. В народе отмечают Амвросиев день. В названный день по ветру было принято узнавать о похолодании.
Что нельзя делать 20 декабря.
Запрещено надевать одежду ярких цветов. Считалось, что можно привлечь к себе внимание темных сил. Не следует брать деньги в долг. А еще 20 декабря после захода Солнца старались не ругаться.
Что можно делать 20 декабря.
По традиции, было принято заниматься стиркой, уборкой, а также бытовыми делами. День подходит и для того, чтобы перебрать одежду.
Согласно приметам, порывистый и восточный ветер указывает на затяжной холод. Мокрый снег 20 декабря предсказывает дождливое лето. В том случае, если снег сухой и липкий, то лето будет без дождей.
