Народный календарь. Почему 23 декабря нельзя поздно ложиться спать

На Руси святой считался целителем болезней, связанных с глазами: согласно преданию, он мог исцелить даже полностью незрячих. В народе верили, что Мина не только физически помогает зрению, но и убирает некую пелену, которая мешает отличать добро от зла и ложь от правды.