Народный календарь. Почему 23 декабря нельзя поздно ложиться спать

Православные 23 декабря чтут память мученика Мины Красноречивого, казненного за веру. Он был хорошим оратором, благодаря чему многие язычники приняли христианство.

На Руси святой считался целителем болезней, связанных с глазами: согласно преданию, он мог исцелить даже полностью незрячих. В народе верили, что Мина не только физически помогает зрению, но и убирает некую пелену, которая мешает отличать добро от зла и ложь от правды.

В старину считали, что в этот день нельзя ложиться спать слишком поздно, особенно за полночь, поскольку может прийти злой дух Полуночница, насылающая кошмары.

Приметы погоды.

Белые облака видны несколько дней подряд — ударят морозы.

Ясная безоблачная погода — признак скорого понижения температуры.

Красноватая луна — будет небольшой ветер.

Именины отмечают: Евдокия, Яков, Фома, Анна, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла.