Календарь на 20 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Амвросий жил в IV веке в Северной Италии. Он родился в семье знатных римлян. Изначально занимал светскую должность правителя провинций Лигурии и Эмилии, славился своей честностью. Однажды в Медиолане разгорелись жаркие споры: жители не могли выбрать епископа. Чтобы навести порядок в храме, туда прибыл Амвросий. Стоило ему зайти в храм, как прозвучал детский голос: «Амвросий — епископ». Эту фразу услышали все присутствующие. Люди единодушно попросили Амвросия возглавить церковь. Святой Амвросий изначально отказывался, ведь на тот момент он только готовился принять крещение. Но в итоге он подчинился воле народа и спустя восемь дней был посвящен в сан епископа.