Трамвай-гирлянда вернулся на улицы Челябинска. Видео

В Челябинске вернулся трамвай-гирлянда на новогодние каникулы.
В Челябинске вновь вышел на маршрут праздничный трамвай-гирлянда, который будет курсировать по городу все новогодние каникулы. Сияющий трамвай стал настолько популярным у горожан в прошлом году, что пришлось продлевать контракт. Об этом сообщила администрация города.
«Этот движущийся огонек будет курсировать по городу все каникулы, чтобы даже у проспавших оливье под бой курантов был шанс на праздник. Ловите его глазами, машите ему рукой (а лучше двумя — так заметнее), заряжайтесь волшебством и не забудьте сделать селфи на фоне самой теплой искорки в нашем зимнем городе», — сообщается в telegram-канале администрации города Челябинска.
Трамвай-гирлянда уже второй раз выходит на маршрут в Челябинске. В прошлом году сияющий транспорт очень понравился горожанам и гостям города.
Ранее в Челябинске начали собирать главную новогоднюю елку области. Она будет создавать праздничное настроение на площади Революции.