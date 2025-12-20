Трамвай-гирлянда вернулся на улицы Челябинска. Видео

«Этот движущийся огонек будет курсировать по городу все каникулы, чтобы даже у проспавших оливье под бой курантов был шанс на праздник. Ловите его глазами, машите ему рукой (а лучше двумя — так заметнее), заряжайтесь волшебством и не забудьте сделать селфи на фоне самой теплой искорки в нашем зимнем городе», — сообщается в telegram-канале администрации города Челябинска.