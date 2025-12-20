Яблоко задора: Марк Розовский поставил спектакль про Стива Джобса

— Стив Джобс действительно изменил жизни людей. Он перекроил их, затронул саму человеческую природу. Как пройти мимо такой фигуры? Это предмет отдельного изучения. Но в театральном спектакле, тем более в выбранном мной жанре, невозможно объять необъятное — и я на это не претендую. Это не биография. Я выбрал принципиально иную, можно сказать, звукосшибательную форму — шоу. Всё началось с моей стихотворной поэмы «Посвящение Джобсу», опубликованной год назад в журнале «Юность». Уже тогда я понимал: это будет музыкальное произведение, — рассказывал Розовский перед спектаклем «Известиям».