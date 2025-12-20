Ричмонд
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником, отметив их роль в защите суверенитета России.

«Дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем работника органов безопасности. В этот праздник мы чествуем профессионалов, мужественных и сильных людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную стезю. Тех, кто оберегает суверенитет и конституционный строй страны, защищает ее национальные интересы, отстаивает права и свободы граждан. Своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы», — отметил Путин в видеообращении по случаю праздника.

Глава государства пожелал сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО, главного управления специальных программ и их близким крепкого здоровья и новых успехов, а также поздравил с наступающим Новым годом.