Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО

Путин выразил благодарность сотрудникам спецслужб, работающих в условиях СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников российских спецслужб, выполняющих задачи по защите прав граждан и интересов государства в условиях специальной военной операции.

Президент в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.

«Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции. Уверен, что вы — каждый на своем участке — и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе Родине и нашему великому народу», — подчеркнул Путин.

День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.