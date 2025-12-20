Ричмонд
Ещё три российских горнолыжника получили нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семёну Ефимову и Ивану Кузнецову. Ранее нейтралитет получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артём Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.

Источник: Life.ru

Решение стало возможным после удовлетворения апелляции в Спортивном арбитражном суде, который отменил запрет на участие россиян в соревнованиях под эгидой FIS. Требования к атлетам включают отсутствие связей с силовыми структурами и поддержки СВО на Украине.

К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет страны и 12 спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту в спринтерской гонке для участия в Играх 2026 года в Италии. Это стало известно по итогам её выступления на третьем этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Также квоту на Олимпиаду получил Савелий Коростелёв.

