Ещё три российских горнолыжника получили нейтральный статус

Ранее сообщалось, что российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту в спринтерской гонке для участия в Играх 2026 года в Италии. Это стало известно по итогам её выступления на третьем этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Также квоту на Олимпиаду получил Савелий Коростелёв.