Ещё три российских горнолыжника получили нейтральный статус

Решение стало возможным после удовлетворения апелляции в Спортивном арбитражном суде, который отменил запрет на участие россиян в соревнованиях под эгидой FIS. Требования к атлетам включают отсутствие связей с силовыми структурами и поддержки СВО на Украине.
К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет страны и 12 спортсменов.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту в спринтерской гонке для участия в Играх 2026 года в Италии. Это стало известно по итогам её выступления на третьем этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Также квоту на Олимпиаду получил Савелий Коростелёв.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.