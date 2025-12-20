США ввели санкции против семьи Николаса Мадуро: активы хотят заблокировать

Вашингтон ввел санкции против членов семьи президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство финансов США сообщило о наложении ограничений на пятерых родственников Карлоса Эрика Мальпика Флореса, племянника первой леди страны Силии Флорес.
Под ограничениями оказались его мать Элоиса Флорес де Мальпика, отец Карлос Эвелио Мальпике Торреальбе, сестра Ириамни Мальпика Флорес, жена Дамарис дель Кармен Уртадо Перес и взрослая дочь Эрика Патрисия Мальпика Уртадо.
Санкции были введены в соответствии с указом президента США № 13850, который предусматривает ограничительные меры в отношении взрослых близких родственников лиц, уже находящихся в санкционных списках.
В сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) указано, что основаниями для санкций послужила «причастность Мальпика Флореса к коррупционным схемам в правительстве Венесуэлы», включая нефтяную компанию PDVSA.
Все активы указанных лиц на территории США подлежат заморозке, а любые операции с ними запрещены без специального разрешения. Кроме того, под санкции попадают компании, в которых эти лица владеют 50% и более акций или долей.
Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлениями на фоне обострения конфликта с США. Глава государства подчеркнул, что страна не станет ничьей колонией.