Россиянам перечислили лекарства, которые ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем

Прием определенных лекарств в сочетании с алкоголем может вызвать серьезные последствия для здоровья. О самых опасных сочетаниях рассказал NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин.
— Нельзя употреблять алкоголь при приеме обезболивающих. Спазмолитики расслабляют организм, а алкоголь усилит этот эффект. Антибиотики категорически нельзя принимать с алкоголем, потому что система печени перегружается и нарушается расщепление алкоголя, что приводит к более тяжелому похмелью, — заявил специалист.
Доктор уточнил, что также следует отказаться от алкоголя тем, кто принимает кроворазживающие, неврологические и психиатрические лекарства.
Ранее KP.RU предупредил, что БАДы с магнием, при совместном приеме с препаратами от давления могут вызвать головокружение и обмороки. Минералы вроде железа, кальция, магния и цинка негативно влияют на действие антибиотиков. Также рискованно сочетать противосудорожные средства и антидепрессанты со зверобоем.