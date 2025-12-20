Ричмонд
Россиянам перечислили лекарства, которые ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем

Терапевт Кондрахин: обезболивающие и антибиотики не сочетаются с алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

Прием определенных лекарств в сочетании с алкоголем может вызвать серьезные последствия для здоровья. О самых опасных сочетаниях рассказал NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин.

— Нельзя употреблять алкоголь при приеме обезболивающих. Спазмолитики расслабляют организм, а алкоголь усилит этот эффект. Антибиотики категорически нельзя принимать с алкоголем, потому что система печени перегружается и нарушается расщепление алкоголя, что приводит к более тяжелому похмелью, — заявил специалист.

Доктор уточнил, что также следует отказаться от алкоголя тем, кто принимает кроворазживающие, неврологические и психиатрические лекарства.

Ранее KP.RU предупредил, что БАДы с магнием, при совместном приеме с препаратами от давления могут вызвать головокружение и обмороки. Минералы вроде железа, кальция, магния и цинка негативно влияют на действие антибиотиков. Также рискованно сочетать противосудорожные средства и антидепрессанты со зверобоем.