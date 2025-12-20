Россиянам перечислили лекарства, которые ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем

— Нельзя употреблять алкоголь при приеме обезболивающих. Спазмолитики расслабляют организм, а алкоголь усилит этот эффект. Антибиотики категорически нельзя принимать с алкоголем, потому что система печени перегружается и нарушается расщепление алкоголя, что приводит к более тяжелому похмелью, — заявил специалист.