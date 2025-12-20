В Москве открываются елочные базары

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Городские елочные базары открываются в каждом административном округе Москвы, они будут работать с 20 по 31 декабря. Адресный перечень традиционно публикуется на портале открытых данных столичного правительства и проекта «Зима в Москве».
«Елочные базары начнут работу 20 декабря. Приобрести новогодние деревья можно будет до 31 декабря включительно», — подтвердили ТАСС в одной из столичных управ.
По данным собеседника агентства, также на базарах продают пихту и лапник, елочные игрушки и другие украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев.
После покупки живую ель рекомендуется ненадолго оставить на лестничной клетке, балконе или неотапливаемой веранде, затем ее можно заносить в дом. Оберточную бумагу лучше оставить еще примерно на полчаса.
Новогодние деревья не рекомендуется оставлять около отопительных приборов и батарей, а также часто передвигать с места на место. Полезно периодически опрыскивать растение отстоявшейся или талой водой при помощи пульверизатора, не забыв перед этим выключить гирлянды из розетки.
В 2024 году в Москве было открыто более 250 елочных базаров, в 2023 году их было 245, в 2022 году — 237. Средняя цена отечественной ели в 2023 году составляла от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за 1 м (в 2022 году — от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей за 1 м); отечественной сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за 1 м (в 2022 году — от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей за 1 м).