В Москве открываются елочные базары

В 2024 году в Москве было открыто более 250 елочных базаров, в 2023 году их было 245, в 2022 году — 237. Средняя цена отечественной ели в 2023 году составляла от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за 1 м (в 2022 году — от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей за 1 м); отечественной сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за 1 м (в 2022 году — от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей за 1 м).