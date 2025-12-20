Ричмонд
Путин напомнил, как спецслужбы помогли отстоять будущее России

Путин: спецслужбы помогли отстоять будущее России на рубеже XX и XXI веков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, как отечественные спецслужбы с триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны и помогли отстоять будущее России на рубеже XX и XXI веков.

Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.

«Навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны. Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже 20-го и 21-го веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что сотрудники органов безопасности всегда ценили и берегли лучшие традиции своих служб, сохраняли преемственность поколений, щедро делились с молодыми коллегами бесценным опытом, «который не заменят никакие учебники и пособия».

«Их верность отечеству всегда будут для нас нравственным ориентиром. Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая великую Победу», — добавил Путин.

День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.