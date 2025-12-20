Путин напомнил, как спецслужбы помогли отстоять будущее России

«Навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны. Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже 20-го и 21-го веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма», — подчеркнул президент.