Власти Перми потратят 4,2 млн рублей на ярмарочные домики

Ярмарочные домики появятся в пяти районах города.
В 2026 году в пяти районах Перми установят ярмарочные домики. ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на выполнение работ по демонтажу и транспортировке домиков на террритории Перми. Начальная и максимальная цена контракта составила 4,2 млн рублей.
«Согласно техзаданию, в городе планируется проведение городской ярмарки, организатором которой является администрация Перми. Домики появятся в нескольких районах города», — уточняется в документации аукциона, передает «Новый компаньон». Согласно планам, ярмарки пройдут в разные периоды с апреля по декабрь 2026 года. Они разместятся на улицах Крупской, Ласьвинской, Макаренко, Комсомольском проспекте, площади у Театра-театра и в ТРЦ «Планета».
Работы должны начаться 20 апреля 2026 года и завершиться до 31 декабря. Заявки на аукцион принимаются до 14 января, итоги планируется подвести 16 января 2026 года.