Власти Перми потратят 4,2 млн рублей на ярмарочные домики

«Согласно техзаданию, в городе планируется проведение городской ярмарки, организатором которой является администрация Перми. Домики появятся в нескольких районах города», — уточняется в документации аукциона, передает «Новый компаньон». Согласно планам, ярмарки пройдут в разные периоды с апреля по декабрь 2026 года. Они разместятся на улицах Крупской, Ласьвинской, Макаренко, Комсомольском проспекте, площади у Театра-театра и в ТРЦ «Планета».