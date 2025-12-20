Ричмонд
TMZ: у сына режиссера Роба Райнера выявили шизофрению

Сын режиссера Райнера находился под наблюдением у психиатра.

Источник: Комсомольская правда

У Ника Райнера, сына известного американского режиссера и актёра Роба Райнера, выявили шизофрению. Об этом 19 декабря сообщил портал TMZ, ссылаясь на осведомленные источники.

«Нам сказали, что за месяц до убийств поведение Ника стало тревожным», — рассказали источники.

По данным портала TMZ, диагноз Ника был поставлен задолго до произошедших событий, и он находился под наблюдением у психиатра. Источники также отметили, что за три-четыре недели до трагедии врачи изменили схему лечения Ника, заменив один из препаратов.

Как известно, тела 78-летнего Райнера и его 68-летней жены обнаружила их 28-летняя дочь Роми. Прибывшие в особняк в престижном районе Лос-Анджелеса полицейские обнаружили на телах погибших многочисленные ножевые ранения. Кроме того, пытаясь замести следы, злоумышленник хотел устроить пожар в доме.