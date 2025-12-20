Долина рискует лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций

«Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — приводит слова Бенхина «Абзац».