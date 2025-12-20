Долина рискует лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций

Юрист предупредил, что накопление долгов за ЖКХ может привести к судебному иску со стороны управляющей компании или муниципалитета и последующей конфискации жилья. При этом оплата счетов или продажа квартир через третьих лиц считается уголовным преступлением. Единственным законным выходом Бенхин назвал обращение в суд для оспаривания санкций, но эта процедура требует дорогостоящих европейских адвокатов.
«Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — приводит слова Бенхина «Абзац».
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках масштабного дела о квартире Ларисы Долиной в Москве выявили сеть дропперов — посредников, через чьи счета мошенники вывели около 100 миллионов рублей. Напомним, 16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в деле, окончательно признав право собственности за покупательницей Полиной Лурье и отменив все предыдущие судебные акты. Life.ru публиковал полный текст вердикта.
