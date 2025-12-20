Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кызыле ввели ограничения на продажу алкоголя в новогодние каникулы: подробности

В Туве запретили продажу алкоголя на новогодних каникулах.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Кызыла ввела запрет на продажу алкоголя, включая пиво, в праздничные дни. Эта мера, по сообщению мэрии, направлена на обеспечение безопасности граждан и правопорядка в столице Тувы.

Так, с 31 декабря по 11 января в Кызыле полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах.

По уточнениям мэрии, алкогольную продукцию в указанный период можно будет купить в местах общественного питания.

Власти также обращаются к заведениям общепита с рекомендацией добровольно убрать из меню на праздники всю алкогольную продукцию, в том числе и авторские спиртные напитки.

Накануне глава российского государства Владимир Путин поддержал предложение о полном запрете оборота вейпов в России. К позиции президента присоединился и министр промышленности Антон Алиханов, заявивший о необходимости тотального запрета «альтернативного курения».

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше