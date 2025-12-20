В Кызыле ввели ограничения на продажу алкоголя в новогодние каникулы: подробности

Администрация Кызыла ввела запрет на продажу алкоголя, включая пиво, в праздничные дни. Эта мера, по сообщению мэрии, направлена на обеспечение безопасности граждан и правопорядка в столице Тувы.
Так, с 31 декабря по 11 января в Кызыле полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах.
По уточнениям мэрии, алкогольную продукцию в указанный период можно будет купить в местах общественного питания.
Власти также обращаются к заведениям общепита с рекомендацией добровольно убрать из меню на праздники всю алкогольную продукцию, в том числе и авторские спиртные напитки.
