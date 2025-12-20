Долина рискует потерять еще две элитные квартиры: сколько недвижимости у певицы

Долина в 2011 году купила две квартиры в Юрмале за 96 миллионов.
Певица Лариса Долина рискует потерять две принадлежащие ей квартиры в Юрмале (Латвия) общей стоимостью около 95 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин. По словам юриста, в связи с введенными санкциями артистка фактически лишена возможности распоряжаться данным имуществом.
Недвижимость Долиной заморожена, что не позволяет ей ни оплачивать коммунальные услуги, ни осуществлять продажу квартир. Сколько недвижимого имущества у певицы — в материале URA.RU.
Подмосковный особняк и пруд с карпами.
Певица владеет четырехэтажным коттеджем в поселке Славино в Московской области, расположенным примерно в 40 километрах от МКАД. Площадь дома оценивается приблизительно в 660 квадратных метров.
На том же земельном участке находится еще одно жилое строение меньшего размера, где проживает дочь артистки. Кроме того, территория включает сад, несколько беседок и декоративный пруд, в котором разводятся карпы. Долгое время о существовании этого подмосковного объекта практически ничего не сообщалось. Как стало известно, Долина на протяжении нескольких лет не уплачивает по нему налоги.
Недвижимость в Латвии: квартиры и земельные участки.
Помимо российской недвижимости, у Ларисы Долиной есть объекты за рубежом, в частности в Латвии. В 2011 году она приобрела две квартиры в Юрмале общей стоимостью порядка 95 миллионов рублей.
Обе квартиры расположены в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция» на побережье Рижского залива. Кроме того, в собственности певицы в Латвии находятся два земельных участка.
Три квартиры в Москве и скандально-известная недвижимость в Хамовниках.
В столице у Ларисы Долиной, по меньшей мере, три квартиры. Одна из них расположена в районе Лефортово, еще одна — в Строгино, третья — на Якиманке. По площади эти объекты заметно уступают квартире в Хамовниках: две первые имеют метраж около 60 квадратных метров каждая, третья — примерно 95 квадратных метров.
Скандально известная квартира в Хамовниках занимает 236 квадратных метров. Она находится в девятиэтажном доме 1997 года постройки, откуда до парка Горького можно дойти пешком примерно за десять минут. Артистка много лет проживала в этом доме, и соседи нередко встречали ее в близлежащих магазинах.
Владелец этой недвижимости получит в свое распоряжение пятикомнатные апартаменты с нестандартным интерьерным решением. В квартире обустроен овальный холл с колоннами и массивными люстрами, предусмотрены спальни с гардеробными, отдельный санузел для детской комнаты и просторная ванная для взрослых, украшенная декоративным панно. Кухня выдержана в оливково-изумрудной гамме и объединена с гостиной в единое пространство.