Долина рискует потерять еще две элитные квартиры: сколько недвижимости у певицы

На том же земельном участке находится еще одно жилое строение меньшего размера, где проживает дочь артистки. Кроме того, территория включает сад, несколько беседок и декоративный пруд, в котором разводятся карпы. Долгое время о существовании этого подмосковного объекта практически ничего не сообщалось. Как стало известно, Долина на протяжении нескольких лет не уплачивает по нему налоги.