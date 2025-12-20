Лебедев заявил, что жизнь за пределами России бессмысленна

Ранее Лебедев заявил, что самая главная ошибка россиян — стремление получить одобрение от людей на Западе. По его словам, у России нет необходимости в пиаре на территории западных стран. Кроме того, гражданам государства не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы кому-то понравиться.