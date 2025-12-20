Лебедев заявил, что жизнь за пределами России бессмысленна

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал категоричный ответ на вопрос о возможной жизни за границей. В новом выпуске шоу «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что не видит смысла в существовании вне России.
Отвечая на вопрос зрителя о том, какую страну он бы выбрал, если бы не жил в РФ, Лебедев назвал этот вопрос самым сложным. По его мнению, сама постановка проблемы лишена логики.
— Это самый сложный вопрос. Потому что если не в России, то тогда непонятно, зачем вообще? — заявил Лебедев в эфире.
Ранее Лебедев заявил, что самая главная ошибка россиян — стремление получить одобрение от людей на Западе. По его словам, у России нет необходимости в пиаре на территории западных стран. Кроме того, гражданам государства не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы кому-то понравиться.
Однако Лебедев предостерег россиян от того, чтобы считать жителей западных стран врагами. Он назвал данные исследования Российской академии наук, согласно которым почти треть жителей страны считает Запад вечным врагом, «очень грустной статистикой».
В молодости российскому дизайнеру Артемию Лебедеву пришлось избавиться от грин-карты при выезде из США. Лебедев прожил в США год.